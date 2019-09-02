Футбол
Sport24.ruМевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.
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Мевля стал восьмым игроком «Зенита», перешедшим в «Сочи» в это трансферное окно
Спорт день за днем14:04
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
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Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
РЕН ТВ 09:02
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Шоу-бизнес
Заявлено о серьезной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке
Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное судебное слушание по делу Анастасии Заворотнюк. Артистка задолжала 1,6 миллиона рублей.
Дни.ру 05:22
Шоу-бизнес
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Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
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Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Горжанкин добавил, что одна роль уже продана.
Подмосковье Сегодня 07:42
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Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
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Газета.Ru 04:29
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
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Коммерсантъ 11:16
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В моторную линейку входят 1,65-литровые моторы с мощностью 87, 98 и 106 л.с. Тем временем в Сети появились первые фотографии LADA Vesta Coupe.
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Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
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В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
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Космос
90 лет Андрияну Николаеву: начался Фестиваль космических открытий
С 2 по 6 сентября в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке состоится Фестиваль космических открытий, посвященный 90-летию со дня рождения Андрияна Николаева.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
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Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
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Путин совершит официальный визит в Монголию
По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
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Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
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Автор песни «Третье сентября» рассказал, что значит эта дата
РИА Новости 21:50
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20