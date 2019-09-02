Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.

Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

Спорт день за днем

Общество Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Авто Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Kia Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.

Армия и оружие Япония может направить военный корабль в Ормузский пролив Корабль морских Сил самообороны Японии может быть направлен в Ормузский пролив.

Происшествия 34 человека сгорели на судне в Калифорнии Пожар произошел на судне у берегов американского штата Калифорния, погибли по меньшей мере 34 человека.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.

Армия и оружие Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Общество Британец научил свою черепаху ползать в паб Житель британского города Тьюксбери каждый вечер ходит в местный паб и берет с собой свою черепаху, сообщают "Известия".

Политика Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Финансы Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Общество В Москве выявлено превышение нитратов в укропе Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.