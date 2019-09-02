Футбол
Sport24.ruМевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.
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Мевля стал восьмым игроком «Зенита», перешедшим в «Сочи» в это трансферное окно
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
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