Армия и оружие
Lenta.ruМежду Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения
Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийской армии. Китайские войска начали действовать в приграничном районе Ладакх.
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Происшествия
В Черногории несколько оппозиционеров пострадали из-за наезда машины
RT на русском вчера в 21:45
Транспорт
В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»
Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM 02:43
Общество
AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов
Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM 02:50
Футбол
Видаль посоветовал руководству «Барселоны» сменить клубную философию
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, выступающий за «Барселону», высказался о выступлении каталонцев в последние годы.
ProstoProSport 02:19
Политика
Военные в Белоруссии нашли тайники протестующих с прутами и кольями
Участники протестных акций в Белоруссии заготавливали тайники с прутами и кольями для их дальнейшего применения, однако военные республики нашли их.
Life.ru вчера в 18:52
Происшествия
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
В ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах страны шести человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства»*.
RT на русском 02:55
Общество
В Петербурге хотят открыть кинотеатры и фуд-корты 12 сентября
Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 09:01 — REGNUM Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона
В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона, который стал еще больше похож на покойную маму.
Актуальные Новости 01:55
Общество
К резиденции Лукашенко в Минске подъехали пять БТР
REGNUM вчера в 10:57
Шоу-бизнес
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков, который разводится с певицей Полиной Гагариной, поразмышлял в Instagram об их браке.
РИА Новости 02:35
Происшествия
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс 02:24
Общество
В Крыму за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтвердилась у 52 человек, два случая завезены из-за границы, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 03:16
Футбол
Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу
Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUM вчера в 16:00
Кино
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 29 августа в 02:53
Шоу-бизнес
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Актер скончался вчера, 29 августа, у себя на даче спустя два дня после празднования юбилея. народному артисту было 90 лет.
RuNews24.ru вчера в 10:05
Кино
Умерла актриса из «Терминатора-2» Лесли Хэмилтон
В США скончалась актриса Лесли Хэмилтон, которая заменяла свою сестру Линду Хэмилтон в фильме "Терминатор-2".
Pravda.Ru 02:59
Политика
В правительстве Литвы ответили на угрозы Лукашенко
Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе от транзита через порты прибалтийской страны при введении санкций.
News.ru 29 августа в 14:19
Общество
Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае
Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК 01:28
Происшествия
На Урале каскадер неудачно прыгнул в горящее кольцо
На Урале во время экстремального шоу один из каскадеров совершил неудачный прыжок в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля, на крыше которого выполнял трюк.
Известия 00:11
Политика
Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу
В Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу.
Известия 03:07
Происшествия
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши.
Газета.Ru вчера в 18:18
Армия и оружие
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
RT на русском вчера в 09:26
Политика
Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН
По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
РБК 03:10
Общество
ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения Пекина
Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Интерфакс 02:32
Шоу-бизнес
Пелагея в сексуальном платье и серьгах за 45 тысяч судила КВН-щиков
Страстный образ дополнили серёжки от Dior за 600 долларов, это почти 45 тысяч рублей.
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 05:44
Общество
Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез
Роскачество по просьбам потребителей повторно исследовало любимую россиянами "Докторскую" колбасу.
Российская газета 01:00
Футбол
У Дзюбы 0 ударов за два матча. Что с ним не так?
«Зенит» ушёл с поля без гола в двух подряд матчах РПЛ.
Чемпионат 02:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи
Курс евро в начале торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 13 копеек и составил 88,18 рубля.
Экономика сегодня 03:09
Политика
Президент ФРГ назвал протесты в Берлине «ударом в сердце демократии»
Берлин, 31 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал прошедшие 29 августа акции протеста в Берлине, сообщает агентство DPA.
REGNUM 02:02