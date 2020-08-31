Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийской армии. Китайские войска начали действовать в приграничном районе Ладакх.

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения

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