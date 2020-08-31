Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruМежду Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийской армии. Китайские войска начали действовать в приграничном районе Ладакх.
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Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе

Российская газета03:14

Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе

Московский Комсомолец02:12

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения

Lenta.ru02:28

Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе

РИА Новости02:23

Индия сообщила о новом приграничном столкновении с Китаем

Известия02:21

В Индии рассказали о столкновении с китайскими военными на границе

RT на русском02:17

Индия заявила, что помешала «провокационному перемещению войск» КНР в районе границы

ТАСС02:48
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Происшествия

В Черногории несколько оппозиционеров пострадали из-за наезда машины

RT на русском вчера в 21:45
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Транспорт

В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM 02:43
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Общество

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM 02:50
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Футбол

Видаль посоветовал руководству «Барселоны» сменить клубную философию

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, выступающий за «Барселону», высказался о выступлении каталонцев в последние годы.
ProstoProSport 02:19
Политика

Военные в Белоруссии нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Участники протестных акций в Белоруссии заготавливали тайники с прутами и кольями для их дальнейшего применения, однако военные республики нашли их.
Life.ru вчера в 18:52
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Происшествия

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

В ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах страны шести человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства»*.
RT на русском 02:55
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Общество

В Петербурге хотят открыть кинотеатры и фуд-корты 12 сентября

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 09:01 — REGNUM Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
REGNUM 02:01
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Шоу-бизнес

В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона

В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона, который стал еще больше похож на покойную маму.
Актуальные Новости 01:55
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Общество

К резиденции Лукашенко в Минске подъехали пять БТР

REGNUM вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков, который разводится с певицей Полиной Гагариной, поразмышлял в Instagram об их браке.
РИА Новости 02:35
Происшествия

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Интерфакс 02:24
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Общество

В Крыму за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтвердилась у 52 человек, два случая завезены из-за границы, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 03:16
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Футбол

Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUM вчера в 16:00
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Кино

Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака

Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 29 августа в 02:53
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Шоу-бизнес

Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Актер скончался вчера, 29 августа, у себя на даче спустя два дня после празднования юбилея. народному артисту было 90 лет.
RuNews24.ru вчера в 10:05
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Кино

Умерла актриса из «Терминатора-2» Лесли Хэмилтон

В США скончалась актриса Лесли Хэмилтон, которая заменяла свою сестру Линду Хэмилтон в фильме "Терминатор-2".
Pravda.Ru 02:59
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Политика

В правительстве Литвы ответили на угрозы Лукашенко

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе от транзита через порты прибалтийской страны при введении санкций.
News.ru 29 августа в 14:19
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Общество

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК 01:28
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Происшествия

На Урале каскадер неудачно прыгнул в горящее кольцо

На Урале во время экстремального шоу один из каскадеров совершил неудачный прыжок в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля, на крыше которого выполнял трюк.
Известия 00:11
Политика

Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

В Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу.
Известия 03:07
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Происшествия

Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана

В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши.
Газета.Ru вчера в 18:18
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Армия и оружие

ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27

RT на русском вчера в 09:26
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Политика

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
РБК 03:10
Общество

ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения Пекина

Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Интерфакс 02:32
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Шоу-бизнес

Пелагея в сексуальном платье и серьгах за 45 тысяч судила КВН-щиков

Страстный образ дополнили серёжки от Dior за 600 долларов, это почти 45 тысяч рублей.
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 05:44
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Общество

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Роскачество по просьбам потребителей повторно исследовало любимую россиянами "Докторскую" колбасу.
Российская газета 01:00
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Футбол

У Дзюбы 0 ударов за два матча. Что с ним не так?

«Зенит» ушёл с поля без гола в двух подряд матчах РПЛ.
Чемпионат 02:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи

Курс евро в начале торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 13 копеек и составил 88,18 рубля.
Экономика сегодня 03:09
Политика

Президент ФРГ назвал протесты в Берлине «ударом в сердце демократии»

Берлин, 31 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал прошедшие 29 августа акции протеста в Берлине, сообщает агентство DPA.
REGNUM 02:02
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В Волгограде расследовали убийство старшего сержанта полиции

РИАЦ 02:36
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Область в Индии
Историческая и географическая область в Индии. С 2019 года является союзной территорией, отделённой от бывшего штата Джамму и Кашмир.
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