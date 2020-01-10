Общество

РИА НовостиРИА НовостиМежду Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета. Российская авиакомпания "Икар" создана в 1993 году.
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с чего всё началось

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новостивчера в 19:23

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В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

РБКвчера в 22:07

В Крыму рассказали о подготовке к запуску авиасообщения с Арменией

RT на русскомвчера в 21:17

Между Крымом и Арменией может появиться авиасообщение

Телеканал 360°вчера в 20:12

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Газета.Ruвчера в 20:40

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Известиявчера в 21:11

Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Lenta.ruвчера в 19:48

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

РИА Новостивчера в 19:23
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Происшествия

В Кузбассе осудили чиновника за воровство из благотворительного фонда

Следствием и судом установлено, что благодаря своей должности осуждённый курировал работу благотворительного фонда «Милосердие».
ВашГород.ру вчера в 22:19
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Здоровье

Вологодская область получила 230 млн рублей на перинатальный центр

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Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:13
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:30
Происшествия

Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит вчера в 05:20
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Политика

Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК 01:06
Транспорт

В правительстве РФ обсуждают льготы для владельцев электромобилей

Правительство России обсуждает возможные льготы для владельцев электромобилей. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.
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Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
РИА Новости вчера в 08:33
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
Общество

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Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
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Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Футбол

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна ответила на вопросы о детях

Молодая жена Петросяна ответила на вопросы о детях Татьяна Брухунова старается избегать вопросов о личной жизни.
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Политика

Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»

Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
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Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

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Происшествия

В Ростове-на-Дону выявили цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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В эпоху палеолита каменные орудия делали для конкретных целей

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Общество

Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет

Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
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