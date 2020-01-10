Общество

ИзвестияИзвестияМежду Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, разрешение на полеты уже получила авиакомпания «Икар».
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с чего всё началось

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новостивчера в 19:23

Подробнее о событии

Известно, когда «Икар» запустит регулярные рейсы из Крыма в Ереван

Sputnik Армения03:12

Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года

ТАСС01:33

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

РИА Новостивчера в 19:23

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Газета.Ruвчера в 20:40

Между Крымом и Арменией может появиться авиасообщение

Телеканал 360°вчера в 20:12

Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Lenta.ruвчера в 19:48

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

РБКвчера в 22:07
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
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9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
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Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
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Политика

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
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В Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных

В Австралии во время крупных лесных пожаров погибли более одного миллиарда животных.
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Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
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Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

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РИА Новости 01:30
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Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
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В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
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Цены на автомобили в России продолжают расти

Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
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Армия и оружие

Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке

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В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

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