Общество

ИзвестияИзвестияМежду Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, разрешение на полеты уже получила авиакомпания «Икар».
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с чего всё началось

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новости19:23

Подробнее о событии

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

РБК22:07

В Крыму рассказали о подготовке к запуску авиасообщения с Арменией

RT на русском21:17

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

РИА Новости19:23

Крым и Армению свяжут авиасообщением

Газета.Ru20:40

Между Крымом и Арменией может появиться авиасообщение

Телеканал 360°20:12

Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Lenta.ru19:48

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Известия21:11
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Авто

Ravon планирует выпустить конкурента LADA

Автоновости дня вчера в 12:28
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 07:03
Армия и оружие

Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»

Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
РЕН ТВ 22:46
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Хоккей

Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым

Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
Татар-информ 14:35
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Бывший вице-губернатор Кузбасса предстанет перед судом

Еще один экс-заместитель губернатора Кузбасса, Евгений Хлебунов, в скором времени предстанет перед судом.
Комсомольская правда - Кемерово 05:59
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
ТАСС 19:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Известия 07:53
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости 14:46
Политика

Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку

Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку.
Газета.Ru 16:31
Космос

Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось

Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
Индикатор 14:00
Происшествия

Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске

"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
ТАСС 02:57
Футбол

Джордан Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции

Нападающий «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдовой.
Sport24.ru 15:21
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости 17:27
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 06 января в 17:47
Происшествия

В Ухте локализовали пожар на НПЗ

РИА Новости 16:17
Технологии

Twitter хочет ограничить ответы на твиты

Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
УтроNews 01:19
Авто

Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Letnews.ru вчера в 18:58
Автоспорт

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
РЕН ТВ 07:19
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Автоновости дня вчера в 04:09
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о попадании ракеты в украинский лайнер

Издание Newsweek со ссылкой на внутренние источники в Пентагоне опубликовало версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского зенитно-ракетного комплекса.
Петербургский дневник 15:19
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 20:51
Происшествия

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Ведомости 11:13
Космос

Новое исследование ставит под сомнение Большой взрыв

Новое исследование Лернера испытывает на прочность фундаментальные элементы теории Большого взрыва – большое количество легких химических элементов во Вселенной.
Хайтек+ 07:53
Происшествия

Опубликованы первые итоги расследования крушения украинского Boeing

Пилоты украинского Boeing 737-800 не сообщали на землю о нештатной ситуации на борту судна.
ТВ Центр 02:21
Общество

Названы самые редкие имена новорожденных в России

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
РИА Новости 09:41
Политика

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:41
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