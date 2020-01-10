Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

с чего всё началось

Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, разрешение на полеты уже получила авиакомпания «Икар».

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

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