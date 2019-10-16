с чего всё началось

Ранее в октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле-августе 2019 года страна потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России. Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Экономика Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.

Общество Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.

Культура В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Гаджеты Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11 Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Политика Путин заявил о новой задаче для ОПК Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Экономика «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Киберспорт Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.

Армия и оружие Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Футбол Рэпер Баста стал владельцем профессионального футбольного клуба 39-летний российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем профессионального футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.

Футбол СМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ» Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год.

Армия и оружие Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.