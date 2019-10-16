Общество

Lenta.ruLenta.ruМежду Россией и Грузией восстановлено сообщение

Ранее в октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле-августе 2019 года страна потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России. Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
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с чего всё началось
Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован
 документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю.
Lenta.ru10:06

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Росавиация пояснила, почему S7 получила допуск на полеты в Кутаиси

РИА Новости11:31

Росавиация: S7 сможет начать полеты в Кутаиси только после восстановления сообщения с Грузией

Агентство Москва09:56

S7 получила разрешение на полеты в Грузию. Это не дает ей права выполнять туда рейсы

ТАСС10:38

Росавиация разрешила S7 Airlines летать в Кутаиси

Известия10:07

Росавиация разрешила «Сибири» летать в Грузию

Телеканал 360°09:56

Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили

Lenta.ru10:06

Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию

Московский Комсомолец11:03
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Политика

Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ

Известия вчера в 07:15
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Экономика

Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM 03:09
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 08:01
Культура

В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова

В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.
Вести Подмосковья 08:15
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11

Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Футбол

Отец Черышева уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

RT на русском 10:26
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Экономика

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Киберспорт

Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq

Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Армия и оружие

В ДНР заявили о размещении ВСУ техники в районе разведения сил

RT на русском вчера в 08:21
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Армия и оружие

Новейший ударный дрон «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году

Напомним, новейший российский дрон "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.
Вести.Ru 04:47
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем профессионального футбольного клуба

39-летний российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем профессионального футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.
OvideO.ru вчера в 10:39
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Аргументы и Факты вчера в 11:11
Футбол

СМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ»

Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год.
Матч ТВ 10:36
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Культура

Из-за ухода актеров под угрозой оказался седьмой сезон «Сватов»

ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Технологии

Ученые обнаружили в джунглях Камбоджи затерянный древний город

Ученые нашли во время исследования джунглей Камбоджи город Махендрапарвата, ранее являвшийся столицей древней цивилизации — кхмеров.
ФАН 10:17
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