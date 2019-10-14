Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

с чего всё началось

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн. Власти Казахстана оценивают ежемесячные потери предприятий страны в $11 млн.

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

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