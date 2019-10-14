Экономика
КоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн. Власти Казахстана оценивают ежемесячные потери предприятий страны в $11 млн.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Авто
Водородный седан Toyota Mirai заметно изменился
Новое поколение Toyota Mirai базируется на платформе TNGA-N, благодаря которой габаритные размеры автомобиля увеличились, в том числе и колесная база.
32CARS.ru 11 октября в 05:38
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Футбол
Берлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Матч ТВ вчера в 18:09
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Общество
Российско-арабский сверхзвуковой самолет планируют создать в 2027 году
Российско-арабский сверхзвуковой самолет может быть создан в 2027 году, а в 2023 появится прототип бизнес-джета.
DP.RU 06:11
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Армия и оружие
В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News.
Газета.Ru 04:48
Транспорт
В Хабаровске новый терминал аэропорта принял первый рейс
Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска, построенный в рамках федерального проекта по развитию воздушного хаба Дальнего Востока, в понедельник принял первый регулярный рейс, сообщает ТАСС.
Ruposters.ru 03:54
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
URA.Ru вчера в 03:02
Гаджеты
Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20
Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY вчера в 12:29
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 12 октября в 06:29