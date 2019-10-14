Экономика
КоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн. Власти Казахстана оценивают ежемесячные потери предприятий страны в $11 млн.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъвчера в 18:59
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Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает его стране должную поддержку, и призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.
РИА Новости 04:54
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
7 канал Красноярск 04:46
Политика
Генпрокуратура Украины «остановила движение» по делам Порошенко
Бывший замруководителя администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) запретила давать ход любым ходатайствам по делам, в которых фигурирует экс-президент Пётр Порошенко.
News.ru 06:35
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Экономика
Около Москвы нашли сотню домов на 200 миллиардов рублей
Всего около Москвы покупателям предлагается около 2,8 тысячи дорогих коттеджей, таунхаусов и участков.
Lenta.ru 06:18
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Общество
Антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство
Новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство 10 октября.
ТАСС 05:18
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Музыка
Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Общество
Диетологи Италии раскрыли секрет вечной молодости
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж для взятия города под контроль
Политическая Экспертиза вчера в 14:28
Киберспорт
Утечка: в сеть попали новые изображение Warcraft III: Reforged
Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс.
REGNUM 04:59