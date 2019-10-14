Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

с чего всё началось

В ЕЭК и Минэкономики не ответили на запросы "Ъ". Разногласия планируется обсудить на заседании межправкомиссии РФ и Казахстана 14 – 15 октября. С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэком.

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