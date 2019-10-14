Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь

В ЕЭК и Минэкономики не ответили на запросы "Ъ". Разногласия планируется обсудить на заседании межправкомиссии РФ и Казахстана 14 – 15 октября. С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэком.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.ру04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ru03:53

Между Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину

МонаВиста03:36

Россия не пускает казахский уголь на Украину

Евразия Daily02:32

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ru02:27

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске

Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
VSE42.RU 03:00
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Эксперты назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".
Якутия 24 02:37
Экономика

Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Кино

Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

Актуальные Новости 01:36
Политика

Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём

Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка.
Ореанда-Новости 02:28
Авто

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца

UsedCars.ru вчера в 10:10
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Елена Малышева призвала россиян к отказу от туалетной бумаги.
ToDay News Ufa вчера в 09:14
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Экономика

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько.
РБК 01:00
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика

Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

РИА Новости 03:46
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Авто

Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили

Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Тарантас Ньюс 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное