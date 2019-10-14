Экономика
КоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь
В ЕЭК и Минэкономики не ответили на запросы "Ъ". Разногласия планируется обсудить на заседании межправкомиссии РФ и Казахстана 14 – 15 октября. С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэком.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске
Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
VSE42.RU 03:00
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Культура
Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество
Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
Эксперты назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку
Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".
Якутия 24 02:37
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости 01:36
Политика
Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём
Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка.
Ореанда-Новости 02:28
Авто
В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца
UsedCars.ru вчера в 10:10
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Елена Малышева призвала россиян к отказу от туалетной бумаги.
ToDay News Ufa вчера в 09:14
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько.
РБК 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Авто
Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили
Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Тарантас Ньюс 03:23