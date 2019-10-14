Экономика
КоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Дни.ру 12 октября в 05:04
Хоккей
Петр Чех дебютировал в хоккее с победы
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
РИА Новости вчера в 13:33
Авто
Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера на авто
Территория новостей 03:16
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили 12 октября в 23:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости вчера в 09:12
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
REGNUM вчера в 23:32
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира
Чемпионат вчера в 02:33
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 12 октября в 04:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Футбол
Вратарь сборной Нигерии получил жуткую травму в матче с Бразилией
Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо получил страшную травму во время товарищеской игры с Бразилией.
Sport24.ru вчера в 11:50
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
РБК вчера в 10:37
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 11 октября в 15:25
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Авто
В РФ продадут Rolls-Royce с метеоритом
В РФ приехал Phantom Tranquility с дорогим интерьером, изюминкой которого является кусочек метеорита.
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50