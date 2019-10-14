Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Хоккей Петр Чех дебютировал в хоккее с победы Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.

Единоборства Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.

Армия и оружие Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

Политика В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.

Здоровье Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол Вратарь сборной Нигерии получил жуткую травму в матче с Бразилией Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо получил страшную травму во время товарищеской игры с Бразилией.

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Армия и оружие ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35 Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.

Авто В РФ продадут Rolls-Royce с метеоритом В РФ приехал Phantom Tranquility с дорогим интерьером, изюминкой которого является кусочек метеорита.

Футбол «Торпедо» не определилось с участием в РПЛ Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.