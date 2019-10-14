Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМежду Россией и Казахстаном обострился уголь

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Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
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