Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

с чего всё началось

Из-за поставок угля из Казахстана на Украину возник торговый спор: Россия не пропустила казахские составы. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала отказ пропускать казахский уголь на Украину созданием барьеров на рынке.

Между Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину

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