Экономика
МонаВистаМежду Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину
Из-за поставок угля из Казахстана на Украину возник торговый спор: Россия не пропустила казахские составы. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала отказ пропускать казахский уголь на Украину созданием барьеров на рынке.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъ13 октября в 18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
РЕН ТВ 14 октября в 07:31
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor предстал во всей красе
Недавно компания Honor назвала грядущий Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite идеальным смартфоном для молодой аудитории, которая любит фотографировать и выделяться из толпы.
iXBT.com вчера в 23:51
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Российская газета вчера в 15:05
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 14 октября в 10:45
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес
Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой
Постановку балерина посмотрела в «Гоголь-центре». Волочкова назвала увиденное омерзительным эпатажем, а не искусством.
Культуромания вчера в 14:52
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Технологии
Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова
Комплексная экспедиция Северного флота к Земле Франца-Иосифа на спасательном буксире "Алтай" подтвердила существование острова Литтрова, который раньше считался полуостровом, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.
РИА Новости 04:26
Политика
Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине
Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru вчера в 08:45
Политика
Рейтинг Зеленского среди украинцев упал
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди граждан Украины упал.
РЕН ТВ 14 октября в 16:16
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Армия и оружие
Дрон «Охотник» впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году
Российская газета 04:12
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI
На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
32CARS.ru вчера в 06:51