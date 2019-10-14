Экономика

МонаВистаМонаВистаМежду Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину

Из-за поставок угля из Казахстана на Украину возник торговый спор: Россия не пропустила казахские составы. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала отказ пропускать казахский уголь на Украину созданием барьеров на рынке.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ13 октября в 18:59

Подробнее о событии

Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

REGNUMвчера в 00:48

Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалт14 октября в 06:08

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ru14 октября в 02:27

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.ру14 октября в 04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ru14 октября в 03:53

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ru14 октября в 05:52

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъ13 октября в 18:59
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

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РИА Новости 03:20
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Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой

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В городе R вчера в 06:08
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
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Происшествия

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Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

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Шоу-бизнес

Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой

Постановку балерина посмотрела в «Гоголь-центре». Волочкова назвала увиденное омерзительным эпатажем, а не искусством.
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Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова

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Общество

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Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
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Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI

На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
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