Политика
Взгляд.руУкраинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово». Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, вероятно, они направляются к пункту обмена.
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с чего всё началось
Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу. Позднее он рассказал, что Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ. Они отпущены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.Интерфакс02:42
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Экономика
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ТАСС 03:48
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
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Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
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Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
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Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Ярким примером стал уникальный ЗАЗ-970 «Точило», информация о котором появилась в Сети.
OAnews 04:10
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Футбол
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Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Космос
Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну
Хайтек+ вчера в 10:08
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
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Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Авто
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Футбол
Платини пообещал вернуться в футбол
Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
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На дом Памфиловой совершено нападение
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Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Политика
Стали известны имена россиян, которых Украина везет на обмен
Ранее сообщалось, что стали известны условия освобождения украинских моряков.
Газета.Ru 04:51