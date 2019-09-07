Политика

Взгляд.руВзгляд.руУкраинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово». Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, вероятно, они направляются к пункту обмена.
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с чего всё началось

Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО «Лефортово»

Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу. Позднее он рассказал, что Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ. Они отпущены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.
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