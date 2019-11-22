Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.

с чего всё началось

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Происшествия Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Армия и оружие Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Футбол Черданцев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Дзюбы Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на оскорбления фанатов в адрес российского футболиста Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино.

Политика ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Политика Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

Политика Путин поручил добиться увеличения доходов граждан Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян.

Гаджеты Новый MacBook Pro выжимает все соки из старенького Core i9 Тест в Premiere Pro 2020 показывает, что новый MacBook Pro с CPU Core i7 и младшей видеокартой работает быстрее, чем старый с Core i9 и Vega Pro 20.

Общество Симоньян признала главенство YouTube над телевидением Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.

Политика Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.