Политика
Газета.RuМежду Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.
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с чего всё началось
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.ТАСС05:36
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