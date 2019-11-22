Политика

РБКРБКВ Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров. Об этом РБК заявила Наталья Серова, директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта».
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с чего всё началось

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.
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