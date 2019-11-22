Политика
ИзвестияМежду Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.
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с чего всё началось
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.ТАСС05:36
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