Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.

с чего всё началось

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.

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