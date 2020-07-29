Экономика
ИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
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Авто
В Китае представили новый кроссовер Qoros 7
Известия 03:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Общество
Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре
«С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии.
Известия 05:11
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Экономика
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
В Барнауле простились с погибшим на Старом базаре мужчиной
Жизнь Павла Рохлова оборвалась во время драки на Старом базаре в Барнауле.
Катунь 24 01:51
Политика
В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО
Актуальные Новости 02:21
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Авто
Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%
На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".
Деловое.ТВ 04:35
Общество
Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса
Австралийский Сидней в штате Новый Южный Уэльс объявлен новым очагом коронавируса в стране из-за большего количества зараженных, сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук.
РИА Новости 05:05
Кино
«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»
Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru вчера в 04:30
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48