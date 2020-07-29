Экономика

ИзвестияИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ03:42

Кабардино-Балкария получит более 414 млн рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ

ТАСС03:48

Татарстану выделят более 2 млрд рублей на льготы по оплате ЖКУ

БИЗНЕС Online02:20

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда02:26

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Известия02:23

Регионы получат 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ

РИА Новости02:22

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru02:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Авто

В Китае представили новый кроссовер Qoros 7

Известия 03:00
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Происшествия

Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
263
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
186
Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
887
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,7K
Происшествия

Российский контрактник выпал из движущегося поезда и погиб

Lenta.ru 05:29
Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
7
Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
1,4K
Общество

Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре

«С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии.
Известия 05:11
1
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
37
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Общество

Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года

Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Экономика

РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
351
Происшествия

В Барнауле простились с погибшим на Старом базаре мужчиной

Жизнь Павла Рохлова оборвалась во время драки на Старом базаре в Барнауле.
Катунь 24 01:51
Политика

В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
10
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
713
Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
107
Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО

Актуальные Новости 02:21
3
Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
2
Авто

Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%

На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".
Деловое.ТВ 04:35
Общество

Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса

Австралийский Сидней в штате Новый Южный Уэльс объявлен новым очагом коронавируса в стране из-за большего количества зараженных, сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук.
РИА Новости 05:05
Кино

«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»

Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru вчера в 04:30
3
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
195
Как работают Яндекс.Новости?
Главное