Экономика
ИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
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Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Общество
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22
Кино
Фильм об Иркутской филармонии получил награды в Голливуде
Режиссёр из Иркутска оказалась в тройке лучших Документальный фильм Иркутского областного кинофонда "Здесь живёт музыка" взял серебро на ежемесячном голливудском кинофестивале "Independent shorts awards" в номинации "Лучший документальный фильм".
Байкал-Daily 04:51
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Космос
Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
Наука
Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию
Показателем предрасположенности к развитию рака у мужчин в возрасте 60 лет и старше могут быть значения тромбоцитов крови на «высоком» конце нормы.
Live24 03:51
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% жителей столицы уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.
РБК 05:57
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что мальчик забрался на запасное колесо его внедорожника, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 06:20
Футбол
ФК «Краснодар» может купить аргентинского форварда
Краснодар, 29 июля 2020, 12:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.
REGNUM 05:22
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Политика
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Происшествия
Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом
Российская газета 05:56
Происшествия
На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт
За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград вчера в 17:13
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news вчера в 06:48
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Экономика
Под надзором прокурора. Когда «Норильский никель» станет безопасным
Опять все не ладно Даже если производственные результаты первого полугодия окажутся у «Норильского никеля» получше, чем было в аналогичном периоде 2019 года, в целом за текущий год они могут все-таки понизиться в результате ЧП 24 июля на руднике «Маяк»: из-за остановки сразу восьми насосов в горные выработки, расположенные на глубине 245 метров, стала поступать вода.
ФедералПресс вчера в 10:36
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Энергетика
«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
Политика
Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями
Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, в интервью РБК раскритиковал власти страны за борьбу с ограничительными мерами.
Lenta.ru 06:20