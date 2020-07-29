Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Технологии Следующий рывок Илона Маска: чего ждать Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения. 1

Общество В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма. 1

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Общество От коронавируса в Красноярском крае умерло 7 человек за сутки По данным на 29 июля в Красноярском крае от коронавируса скончались 7 человек за сутки, за период эпидемии погибли 318 человек, сообщил региональный Минздрав. 6

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 193

Происшествия Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. 307

Общество Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя. 1,1K

Общество В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 5475, до 828 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 8

Футбол ФК «Тамбов» до конца недели пополнится новыми игроками Футбольный клуб "Тамбов" обновит состав перед началом сезона. Первые новички появятся до конца текущей недели, пишет "ТАСС".

Футбол Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 603

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 173