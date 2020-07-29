Экономика
ИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
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Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Общество
В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России
Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия 03:46
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
От коронавируса в Красноярском крае умерло 7 человек за сутки
По данным на 29 июля в Красноярском крае от коронавируса скончались 7 человек за сутки, за период эпидемии погибли 318 человек, сообщил региональный Минздрав.
Московский Комсомолец 03:52
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Футбол
«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»
Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс 03:15
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 вчера в 07:12
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Общество
В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 5475, до 828 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:47
Футбол
ФК «Тамбов» до конца недели пополнится новыми игроками
Футбольный клуб "Тамбов" обновит состав перед началом сезона. Первые новички появятся до конца текущей недели, пишет "ТАСС".
Онлайн Тамбов.ру 02:29
Общество
В Нижнем Тагиле стартует сбор подписей за возврат прямых выборов мэра
Народную инициативу о возвращении в Свердловской области прямых выборов глав городов опубликовала 29 июня «Областная газета».
Все новости (Нижний Тагил) 03:49
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Здоровье
Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса
Live24 вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
Футбол
Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта
Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.
Вести.Ru 03:40
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 02:43
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Общество
Коронавирус не отступает: в Калининградской области — 14 новых случаев
14 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Калининградской области за минувшие сутки — это на два случая меньше, чем в предыдущий отчётный период.
Янтарный Край 03:50