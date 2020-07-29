Экономика

ИзвестияИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
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30 российских регионов попросили денег на оплату ЖКХ для льготников

Аргументы и Факты03:19

Кабардино-Балкария получит более 414 млн рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ

ТАСС03:48

Татарстану выделят более 2 млрд рублей на льготы по оплате ЖКУ

БИЗНЕС Online02:20

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда02:26

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Известия02:23

Регионы получат 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ

РИА Новости02:22

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru02:29
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Газета.Ru 03:31
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
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Общество

В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия 03:46
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Общество

От коронавируса в Красноярском крае умерло 7 человек за сутки

По данным на 29 июля в Красноярском крае от коронавируса скончались 7 человек за сутки, за период эпидемии погибли 318 человек, сообщил региональный Минздрав.
Московский Комсомолец 03:52
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Общество

Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru вчера в 11:36
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Футбол

«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс 03:15
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
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Космос

Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса

Москва 24 вчера в 07:12
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Происшествия

Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
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Общество

В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 5475, до 828 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:47
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Футбол

ФК «Тамбов» до конца недели пополнится новыми игроками

Футбольный клуб "Тамбов" обновит состав перед началом сезона. Первые новички появятся до конца текущей недели, пишет "ТАСС".
Онлайн Тамбов.ру 02:29
Общество

В Нижнем Тагиле стартует сбор подписей за возврат прямых выборов мэра

Народную инициативу о возвращении в Свердловской области прямых выборов глав городов опубликовала 29 июня «Областная газета».
Все новости (Нижний Тагил) 03:49
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Здоровье

Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса

Live24 вчера в 01:47
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
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Футбол

Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта

Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.
Вести.Ru 03:40
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 02:43
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета вчера в 02:49
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Общество

Коронавирус не отступает: в Калининградской области — 14 новых случаев

14 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Калининградской области за минувшие сутки — это на два случая меньше, чем в предыдущий отчётный период.
Янтарный Край 03:50
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