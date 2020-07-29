Экономика
ИзвестияМежду регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
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«Зенит» объявил об уходе Смольникова
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Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года
Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
Известия вчера в 09:00
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Футбол
«Краснодар» готов заплатить за форварда «Тальереса» 10 млн евро
«Краснодар» заинтересован в покупке нападающего аргентинского «Тальереса» Науэля Бустоса.
ProstoProSport 04:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Армия и оружие
ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»
Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
Недвижимость.RU 03:43
Общество
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Политика
Ольга Деева сложила полномочия главы города Владимира
29 июля, в ходе заседания Совета народных депутатов города Владимира, народные избранники приняли отставку главы города - председателя городского совета Ольги Деевой.
Владимирские ведомости 04:47
Футбол
Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке
Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Общество
Эксперт счел положительной идею внедрения алкозамков для автомобилей
Представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев оценил подготовку Минпромторгом России "концепции внедрения в массовое потребление алкозамков".
Газета.Ru 04:31
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Энергетика
«Роснефти» подобрали конкурентов
По мнению эксперта, неполучение 50 млрд кубометров запасов Ушаковского месторождения не должно быть критично для «Роснефти», которая обладает достаточным ресурсным потенциалом на других лицензионных участках в низовьях Енисея для создания производства СПГ.
Коммерсантъ 27 июля в 17:57
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Кино
Zielinski & Rozen выпустил аромат, посвященный кинотеатру «Художественный»
Афиша Daily вчера в 12:47
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Футбол
«Црвену Звезду» не устроило предложение «Спартака» по трансферу Дегенека
Белградская "Црвена Звезда" отклонила первое предложение московского "Спартака" по трансферу защитника Милоша Дегенека, сообщает B92.
Газета.Ru 03:24
Наука
Американские ученые выяснили, как обмануть инфракрасные камеры
Evo-rus.com 03:54
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения Россией морского парада в Севастополе.
Коммерсантъ 03:05
Космос
На снимке Солнца NASA появился странный объект
Популярная механика вчера в 06:47
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Авто
В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
«Догонялка КГБ» оснащена 5,5-литровым мотором V8 мощностью 195 лошадиных сил, позаимствованным у ГАЗ-13 «Чайка».
Motor 02:59
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
Piter.tv 04:09