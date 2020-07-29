Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

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