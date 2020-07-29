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Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.В источнике
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Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ03:42
ТАСС

Кабардино-Балкария получит более 414 млн рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ

ТАСС03:48
РИА Новости

Регионы получат 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ

РИА Новости02:22
ТК Звезда

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда02:26
Известия

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Известия02:23
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru02:29
БИЗНЕС Online

Татарстану выделят более 2 млрд рублей на льготы по оплате ЖКУ

БИЗНЕС Online02:20
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Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс05:41
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Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК02:54
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В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме

Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
REGNUM06:52
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«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости01:00
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Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС.
Российская газета04:23
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Онищенко призвал россиян не торопиться с поездками за границу

Как сообщает газета «Известия», такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Городовой03:48
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