Политика
Эхо МосквыВ Берлине сегодня состоится конференция по Ливии
Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии. С сентября Германия под эгидой ООН и при участии специального посла по Ливии провела несколько консультаций по этому вопросу.
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Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине
Царьград17 января в 11:09
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Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
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Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
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Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
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WhatsApp установили из Google Play 5 млрд раз
Как пишут специализированные информагентства, количество установок самого популярного в мире мессенджера WhatsApp для Android из Google Play превысило пять миллиардов.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
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Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
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Трамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
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Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Новые правила ежемесячных выплат из материнского капитала
В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка возникает в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения на II квартал 2019 года, установленного в субъекте Российской Федерации.
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