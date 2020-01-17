Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии. С сентября Германия под эгидой ООН и при участии специального посла по Ливии провела несколько консультаций по этому вопросу.

В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии

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