Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Берлине сегодня состоится конференция по Ливии

Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии. С сентября Германия под эгидой ООН и при участии специального посла по Ливии провела несколько консультаций по этому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Берлине завершилась международная конференция по Ливии

РИА Новости13:37

Путин согласился посетить международную конференцию по Ливии в Берлине

Собеседник17 января в 07:48

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

REGNUM09:04

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

ТАСС08:52

Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине

Царьград17 января в 11:09

Меркель позвонила Путину из-за конференции по Ливии в Берлине

Московский Комсомолец17 января в 08:46

В Берлине стартовала конференция по Ливии

Вести.Ru09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

В Екатеринбурге школьница покончила с собой, не желая выходить замуж

Тело 16-летней школьницы обнаружили возле ее дома в Екатеринбурге. Как сообщает "Комсомольская правда", девушка свела счеты с жизнью.
РЕН ТВ 17 января в 13:16
Наука

Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»

МедиаПоток вчера в 02:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов

В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Телеканал 360° вчера в 14:06
Происшествия

Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Авто

Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda

На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
SpeedMe 12:32
Футбол

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

Бомбардир.ру 12:13
Происшествия

Появилось видео возгорания двигателя самолета в Новосибирске

РБК вчера в 08:00
Общество

Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Новая газета 13:00
Политика

Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
РИА Новости 18:50
Общество

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца

Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
ТК Звезда 21:30
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
ProstoProSport 07:08
Политика

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
ТАСС 18:52
Интернет

WhatsApp установили из Google Play 5 млрд раз

Как пишут специализированные информагентства, количество установок самого популярного в мире мессенджера WhatsApp для Android из Google Play превысило пять миллиардов.
RuNews24.ru 21:26
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM 13:48
Музыка

Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
REGNUM 19:53
Политика

Трамп отверг обвинения по импичменту

Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Говорит Москва вчера в 22:59
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Общество

«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Газета.Ru 20:36
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Общество

Новые правила ежемесячных выплат из материнского капитала

В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка возникает в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения на II квартал 2019 года, установленного в субъекте Российской Федерации.
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга 17 января в 05:22
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
Здоровье

Врач рассказал, почему вреден мед

Доктор медицинских наук Виктор Конышев рассказал изданию "Аргументы и факт" о реальной пользе и вреде меда.
Алтапресс 20:22
Хоккей

Александр Овечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Говорит Москва вчера в 14:27
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное