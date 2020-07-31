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Газета.RuГазета.RuМеждународное авиасообщение может возобновиться с 11 августа

С 1 августа РФ уже частично возобновила перелеты только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией. Первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения уже вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул. Отметим, что также открыта граница России и Абхазии.
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с чего всё началось

Россия обсуждает вариант полного открытия международного авиасообщения с 11 августа

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.
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