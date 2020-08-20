Общество
Pravda.RuМеждународные компании выводят свои производства из Китая
Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
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с чего всё началось
Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.Известия19 августа в 17:02
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Общество
«Ашан» в России уволил «близких к коррупции» сотрудников
Глава «Ашан Ритейл Россия» заявил, что результатом работы комитета с ноября 2019 года стало увольнение десятков сотрудников компании, которые были близки к коррупции, не соблюдали требования должностных инструкций или утратили доверие руководства.
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Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
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Под завалами дома в Ярославле обнаружены пострадавшие
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В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Похороны вместе с панихидой пройдут в закрытом режиме. Легкоступова умерла в одной из московских больниц 14 августа.
CT news 14:38
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Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года.
Интерфакс вчера в 23:04
Происшествия
На Кубани за сутки зафиксировали 84 случая коронавируса
На Кубани за сутки у 84 человек подтверждено инфицирование коронавирусом COVID-19 — заболели 33 женщины и 51 мужчина.
Kursk.com вчера в 04:50
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Экс-замглавы ФСИН обвинили в хищении 95 млн рублей при постройке СИЗО
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Комментарий на слова Емельянинко уже поступил от президента Bellator Скотта Кокера.
Evo-rus.com 07:32
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Диетологи назвали пять жирных продуктов, которые не вредят фигуре
Крестьянская жизнь 19 августа в 09:07
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Минфин не поддержал отмену транспортного налога
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды.
BFM.ru вчера в 13:51
Общество
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
Экономика
Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд
Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.
Мойка78 04:28
Игры
Анонсирована ролевая видеоигра о царе обезьян Black Myth: Wu Kong
Ролевой боевик Black Myth: Wu Kong анонсирован китайской студией Game Science, 20 августа сообщает Gematsu.
ИА Красная Весна вчера в 10:42
Политика
Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года
Экспорт российской вакцины от нового коронавируса начнется весной 2021 г. после выхода производителей на высокий объем производства в стране, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ведомости 12:52
Общество
Вылет самолёта с Навальным в Германию задержан до утра субботы
По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа.
Общественная служба новостей 15:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Примечательно, что днем ранее в своем блоге бывшая ведущая передачи Регина Тодоренко сообщила о том, что мечты поклонников совсем скоро сбудутся и ее "увидят в проекте вместе с Ивлеевой".
Газета.Ru 12:35
Общество
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния».
Lenta.ru 12:39
Общество
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
Общество
Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября
Российское правительство до начала осени примет решение относительно выплат семьям с детьми до 16 лет.
ToDay News Ufa 05:39
Общество
Для калининградцев старше 65 лет самоизоляцию продлили до 1 сентября
"В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", — говорится в сообщении.
Клопс 14:59
Происшествия
МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков
МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров.
Газета.Ru 14:49
Общество
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку.
Российская газета 08:36
Общество
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Газета.Ru 00:23
Общество
В ООН заявили о четырех погибших во время протестов в Белоруссии
Во время протестов в Белоруссии скончалось четверо человек, заявили представители Верховного комиссара ООН по правам человека 21 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 15:39
Армия и оружие
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 14:32
Технологии
Тесты производительности Microsoft Flight Simulator удивили экспертов
Вашингтон, 21 августа 2020, 07:35 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности нового Microsoft Flight Simulator и удивились полученным результатам.
REGNUM 00:35
Фигурное катание
Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию
Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском 11:44
Происшествия
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
BFM.ru вчера в 05:24