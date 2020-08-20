Общество

Pravda.RuPravda.RuМеждународные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
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с чего всё началось

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известия19 августа в 17:02

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Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ru13:21

Компании перемещают свои производства из Китая

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Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридусвчера в 18:28

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

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Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ruвчера в 04:20

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известия19 августа в 17:02
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество

«Ашан» в России уволил «близких к коррупции» сотрудников

Глава «Ашан Ритейл Россия» заявил, что результатом работы комитета с ноября 2019 года стало увольнение десятков сотрудников компании, которые были близки к коррупции, не соблюдали требования должностных инструкций или утратили доверие руководства.
ИА Красная Весна 05:08
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Общество

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 11:57
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Под завалами дома в Ярославле обнаружены пострадавшие

Rambler News Service 13:50
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В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой

Похороны вместе с панихидой пройдут в закрытом режиме. Легкоступова умерла в одной из московских больниц 14 августа.
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Политика

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года.
Интерфакс вчера в 23:04
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Происшествия

На Кубани за сутки зафиксировали 84 случая коронавируса

На Кубани за сутки у 84 человек подтверждено инфицирование коронавирусом COVID-19 — заболели 33 женщины и 51 мужчина.
Kursk.com вчера в 04:50
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Общество

Алексея Навального запретили перевозить в клинику в Германию

Prooren.ru 06:31
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Экс-замглавы ФСИН обвинили в хищении 95 млн рублей при постройке СИЗО

RT на русском 15:17
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Емельяненко заявил о намерении провести реванш с Фабрисиу Вердумом

Комментарий на слова Емельянинко уже поступил от президента Bellator Скотта Кокера.
Evo-rus.com 07:32
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Здоровье

Диетологи назвали пять жирных продуктов, которые не вредят фигуре

Крестьянская жизнь 19 августа в 09:07
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Экономика

Минфин не поддержал отмену транспортного налога

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды.
BFM.ru вчера в 13:51
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Общество

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
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Экономика

Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд

Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.
Мойка78 04:28
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Общество

Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове

Lenta.ru 06:59
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Игры

Анонсирована ролевая видеоигра о царе обезьян Black Myth: Wu Kong

Ролевой боевик Black Myth: Wu Kong анонсирован китайской студией Game Science, 20 августа сообщает Gematsu.
ИА Красная Весна вчера в 10:42
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Политика

Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года

Экспорт российской вакцины от нового коронавируса начнется весной 2021 г. после выхода производителей на высокий объем производства в стране, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ведомости 12:52
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Общество

Вылет самолёта с Навальным в Германию задержан до утра субботы

По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа.
Общественная служба новостей 15:35
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой

Примечательно, что днем ранее в своем блоге бывшая ведущая передачи Регина Тодоренко сообщила о том, что мечты поклонников совсем скоро сбудутся и ее "увидят в проекте вместе с Ивлеевой".
Газета.Ru 12:35
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Общество

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»

В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния».
Lenta.ru 12:39
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Общество

ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году

Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
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Общество

Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября

Российское правительство до начала осени примет решение относительно выплат семьям с детьми до 16 лет.
ToDay News Ufa 05:39
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Общество

Для калининградцев старше 65 лет самоизоляцию продлили до 1 сентября

"В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", — говорится в сообщении.
Клопс 14:59
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Происшествия

МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков

МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров.
Газета.Ru 14:49
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Общество

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку.
Российская газета 08:36
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Общество

Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту

Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Газета.Ru 00:23
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Общество

В ООН заявили о четырех погибших во время протестов в Белоруссии

Во время протестов в Белоруссии скончалось четверо человек, заявили представители Верховного комиссара ООН по правам человека 21 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 15:39
Армия и оружие

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 14:32
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Технологии

Тесты производительности Microsoft Flight Simulator удивили экспертов

Вашингтон, 21 августа 2020, 07:35 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности нового Microsoft Flight Simulator и удивились полученным результатам.
REGNUM 00:35
Фигурное катание

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском 11:44
Происшествия

Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье

BFM.ru вчера в 05:24
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