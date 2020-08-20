Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.

с чего всё началось

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.

Международные компании выводят свои производства из Китая

Общество «Ашан» в России уволил «близких к коррупции» сотрудников Глава «Ашан Ритейл Россия» заявил, что результатом работы комитета с ноября 2019 года стало увольнение десятков сотрудников компании, которые были близки к коррупции, не соблюдали требования должностных инструкций или утратили доверие руководства. 322

Общество Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. 1,3K

Экономика Минфин не поддержал отмену транспортного налога Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. 549

Общество В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. 366

Экономика Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития. 30

Политика Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года Экспорт российской вакцины от нового коронавируса начнется весной 2021 г. после выхода производителей на высокий объем производства в стране, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 3

Шоу-бизнес Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой Примечательно, что днем ранее в своем блоге бывшая ведущая передачи Регина Тодоренко сообщила о том, что мечты поклонников совсем скоро сбудутся и ее "увидят в проекте вместе с Ивлеевой". 21

Общество Для калининградцев старше 65 лет самоизоляцию продлили до 1 сентября "В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", — говорится в сообщении. 2

Общество Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. 308

Общество В ООН заявили о четырех погибших во время протестов в Белоруссии Во время протестов в Белоруссии скончалось четверо человек, заявили представители Верховного комиссара ООН по правам человека 21 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Технологии Тесты производительности Microsoft Flight Simulator удивили экспертов Вашингтон, 21 августа 2020, 07:35 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности нового Microsoft Flight Simulator и удивились полученным результатам.