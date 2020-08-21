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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известия19 августа в 17:02
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ruвчера в 13:21
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ruвчера в 07:45
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ru20 августа в 04:20
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридусвчера в 18:28
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Daily20 августа в 06:25
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Веснавчера в 05:12
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известия19 августа в 17:02

Станцию «Рижская» московского метро закрыли на год

Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена с 22 августа закрывается для пассажиров на 12 месяцев для замены эскалаторов, выработавших свой ресурс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Интерфакс20:27
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Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъвчера в 13:46
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