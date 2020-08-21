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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ru13:21
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ru07:45
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известиявчера в 17:02
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридус18:28
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Dailyвчера в 06:25
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ruвчера в 04:20
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Весна05:12

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
РИА Новости09:28
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Для калининградцев старше 65 лет самоизоляцию продлили до 1 сентября

"В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", — говорится в сообщении.
Клопс14:59
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Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъ13:46
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ru12:59
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ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Газета.Ru14:40

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Автор законопроекта отметил, что ранее глава российского государства и общественники не раз обсуждали и высказывались в поддержку отказа от транспортного налога, подчеркивая возмещение выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.
Evo-rus.com14:08
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