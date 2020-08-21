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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известия19 августа в 17:02
Подробнее о событии
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Daily20 августа в 06:25
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ruвчера в 07:45
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Веснавчера в 05:12
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридусвчера в 18:28
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ruвчера в 13:21
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ru20 августа в 04:20
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известия19 августа в 17:02

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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