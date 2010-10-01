Общество
Экономика сегодняМеждународные перелеты возобновились в России с 1 августа
Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин. В начале открытия авиасообщения с другими странами совершить перелет можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Россия впервые после начала пандемии возобновляет международное авиасообщение
Эхо Москвывчера в 17:05
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Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Авто
Brabus поработал над кроссовером Mercedes-Benz GLB нового поколения
Brabus представил комплект тюнинга для кроссовера Mercedes-Benz GLB.
CARakoom.com 30 июля в 09:11
Космос
Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала
Evo-rus.com 30 июля в 06:08
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Политика
Координатор штаба Навального в Краснодаре оштрафован на 80 тыс. рублей
Суд в Краснодаре оштрафовал на 80 тысяч рублей координатора местного штаба Навального Льва Гяммера за распространение в интернете материалов, оскорбляющих государственную власть.
Интерфакс 06:56
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ
«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53
Общество
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Кино
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
Интерфакс вчера в 14:42
Футбол
Форвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»
Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20.
Газета.Ru 08:43
Здоровье
Медики рассказали о трех главных «ночных» признаках диабета
Медики рассказали о трех главных признаках диабета, которые дают о себе знать в ночное время.
Актуальные Новости 01:42
Происшествия
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском 07:08
Общество
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Lenta.ru 08:47
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
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Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 30 июля в 05:38
Театры
Александринский театр примет первых зрителей в конце августа
На первом этапе количество зрителей на спектаклях сократят до 500 человек.
Экономика сегодня 08:53
Экономика
Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР
Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:21
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10