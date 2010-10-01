Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин. В начале открытия авиасообщения с другими странами совершить перелет можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Международные перелеты возобновились в России с 1 августа

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