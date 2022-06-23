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Международные резервы РФ снизились за неделю на $12,3 млрд

Международные резервы по состоянию на 17 июня составили $582,3 млрд, сократившись за неделю на $12,3 млрд, или на 2,1%, в результате отрицательной переоценки.
Finam.Ru
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
Finam.Ru
Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.
Expert.ru
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели санкции против ЦБ.
ТАСС

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю сократились до $582,3 млрд
ТАСС09:20
Международные резервы РФ уменьшились за неделю на $12,3 млрд
Expert.ru09:39
Международные резервы России снизились на 2,1% и составили 582,3 миллиарда долларов
ПРАЙМ09:28
Международные резервы России за неделю сократились до $582,3 млрд
РЕН ТВ09:56
Международные резервы России за неделю сократились на 2,1%
Газета.Ru09:18
Международные резервы РФ сократились за неделю на $12,3 млрд, до $582,3 млрд
Коммерсантъ09:12
Международные резервы РФ снизились за неделю на $12,3 млрд
Finam.Ru09:10

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