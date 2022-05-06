КоммерсантъМеждународные резервы РФ сократились на $14 млрд и составили $593,1 млрдПо данным ЦБ на 29 апреля, международные резервы России составили $593,1 млрд.КоммерсантъОбъем международных резервов по состоянию на 29 апреля составил $593,1 млрд, снизившись за неделю на $14 млрд, или же 2,3% в основном в результате отрицательной переоценки.Finam.RuПо состоянию на 22 апреля 2022 года международные резервы находились на уровне $607,1 млрд.ТАССМеждународные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Finam.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMГазета.RuНациональная служба новостейПодробнее о событииМеждународные резервы России снизились до минимальных за 10 месяцев $593,1 млрдИнтерфакс10:17Международные резервы РФ снизились за неделю на $14 млрдFinam.Ru09:06Международные резервы России за неделю снизились на $14 млрдТАСС09:42Международные резервы РФ за неделю сократились на $14 млрдФинмаркет09:27Международные резервы РФ за неделю снизились на $14 млрдНациональная служба новостей09:18Центробанк: международные резервы России упали на 2,3% в апрелеПРАЙМ09:17Международные резервы РФ сократились на $14 млрд и составили $593,1 млрдКоммерсантъ09:59Показать ещёОценить74Поделиться