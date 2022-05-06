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Международные резервы РФ сократились на $14 млрд и составили $593,1 млрд

По данным ЦБ на 29 апреля, международные резервы России составили $593,1 млрд.
Коммерсантъ
Объем международных резервов по состоянию на 29 апреля составил $593,1 млрд, снизившись за неделю на $14 млрд, или же 2,3% в основном в результате отрицательной переоценки.
Finam.Ru
По состоянию на 22 апреля 2022 года международные резервы находились на уровне $607,1 млрд.
ТАСС
Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Международные резервы России снизились до минимальных за 10 месяцев $593,1 млрд
Интерфакс10:17
Международные резервы РФ снизились за неделю на $14 млрд
Finam.Ru09:06
Международные резервы России за неделю снизились на $14 млрд
ТАСС09:42
Международные резервы РФ за неделю сократились на $14 млрд
Финмаркет09:27
Международные резервы РФ за неделю снизились на $14 млрд
Национальная служба новостей09:18
Центробанк: международные резервы России упали на 2,3% в апреле
ПРАЙМ09:17
Международные резервы РФ сократились на $14 млрд и составили $593,1 млрд
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