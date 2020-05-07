Финансы
СаминвесторМеждународные резервы РФ сократились на $2,5 млрд
Сегодня, 7 мая 2020 года, стало известно, что золотовалютные резервы Центробанка РФ за неделю с 23 апреля по 1 мая текущего года сократились на $2,5 млрд или на 0,4%, до $569,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Газета.Ru 10:39
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В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
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Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
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Lenta.ru 10:57
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REGNUM 04:15
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Смольный подготовил второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Петербурга закончили формирование второго пакета мер по поддержки городского бизнеса во время ограничительных мер по коронавирусу.
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АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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