Финансы
News.ruМеждународные резервы РФ выросли на $1,3 млрд
Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд. А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.
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Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Игры
Директор автосимулятора DiRT 5 назвал преимущества новой консоли Xbox
Мнение технического директора Дэвида Спрингейта опубликовали на сайте Xbox Wire.
Ferra 13:21
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia 13:23
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ вчера в 21:28
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Армия и оружие
МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом
«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Происшествия
Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ в Норильске
Вечерняя Москва 11:51
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Политика
В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским
Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Путешествия
Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов
1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46