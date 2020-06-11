Финансы

News.ruNews.ruМеждународные резервы РФ выросли на $1,3 млрд

Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд. А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.
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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

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Россия нарастила золотовалютные резервы

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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

REGNUM09:26

Международные резервы РФ выросли на 1,3 миллиарда долларов

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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

Rambler News Service09:15

ЦБ: международные резервы России выросли

Телеканал 360°11:13
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Директор автосимулятора DiRT 5 назвал преимущества новой консоли Xbox

Мнение технического директора Дэвида Спрингейта опубликовали на сайте Xbox Wire.
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
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РИА Новости 08:43
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

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Происшествия

По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин

Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ вчера в 21:28
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
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Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Армия и оружие

МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом

«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
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Происшествия

Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ в Норильске

Вечерняя Москва 11:51
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Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Политика

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег

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Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов

1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
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«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» в товарищеском матче – 6:0

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Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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