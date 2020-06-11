Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд. А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 311

Транспорт Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров. 268

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин. 81

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости. 289

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 174

Армия и оружие МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом «10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter. 5

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 91

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 3K

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1,6K

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 679

Путешествия Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов 1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.