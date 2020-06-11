Финансы

News.ruNews.ruМеждународные резервы РФ выросли на $1,3 млрд

Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд. А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.
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ЦБ: международные резервы России выросли

Телеканал 360°11:13

Россия нарастила золотовалютные резервы

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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

RT на русском09:10

Международные резервы РФ выросли на 1,3 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:24

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

ТАСС09:21

Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

Rambler News Service09:15

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

REGNUM09:26
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

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Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
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Политика

Жители России считают Путина вдохновляющей личностью

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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
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Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
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Общество

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
Lenta.ru 12:40
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Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
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Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Футбол

Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»

Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
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Общество

Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге

Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
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Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями

Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу

В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
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На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»

REGNUM 10:54
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Губернатор Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня.
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Под Калугой ребенок выпал из окна пятого этажа

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Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре

На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
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Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

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Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

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