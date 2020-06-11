Финансы
News.ruМеждународные резервы РФ выросли на $1,3 млрд
Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд. А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.
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Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Игры
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The GEEK 15:43
Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
Lenta.ru 12:40
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Футбол
Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru 14:24
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
Общество
Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге
Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями
Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
ИА InterMedia 05:38
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Здоровье
В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу
В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
ПензаИнформ 07:50
Здоровье
Губернатор Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений
Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня.
7 новостей 14:31
Гаджеты
Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре
На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
Газета.Ru вчера в 07:45
Происшествия
Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Ведомости вчера в 14:59
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
Общество
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30