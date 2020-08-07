Международные резервы РФ выросли в июле на 22,9 млрд долларов

За январь — июль текущего года международные резервы России увеличились на 37,393 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го). За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.