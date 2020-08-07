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Банки.ру
Банки.ру

Международные резервы РФ выросли в июле на 22,9 млрд долларов

За январь — июль текущего года международные резервы России увеличились на 37,393 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го). За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.В источнике
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ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМ09:09
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Service09:25
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркет09:42
Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:29
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:51
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАСС09:25
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUM09:43

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
78

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
17

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
4

О риске развития деменции говорит головокружение при резком вставании

Американские ученые сообщили о том, что пациенты, испытывающие головокружение во время вставания рискуют в разы чаще пополнить ряды страдающих от деменции в старости, чем те, кто не испытывает сложностей.
Live2407:00
9

В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59