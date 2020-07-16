Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 10 июля составили 574,2 млрд долларов против 569,8 млрд на 3 июля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.

Международные резервы РФ выросли за неделю на 4,4 млрд долларов

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