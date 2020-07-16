Финансы
Банки.руМеждународные резервы РФ выросли за неделю на 4,4 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 10 июля составили 574,2 млрд долларов против 569,8 млрд на 3 июля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Политика
Крупный туроператор поставил чартеры в Турцию в конце июля
Туроператор Coral Travel начал продажи туров в Турцию на базе чартеров начиная с 25 июля.
Profi.travel 14 июля в 08:36
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости 17:06
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам
Перерасчет проводится ежегодно В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 14 июля в 01:54
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Общество
В Свердловской области появятся 4 новых томографа
В Свердловской области появятся 4 новых томографа, их установят в Областной детской клинической больнице, в горбольнице Екатеринбурга №40, а также в больницах Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
Екатеринбург в эфире 11:34
Здоровье
Алтайский Минздрав показал, как экипированы врачи в ковидных госпиталях
Минздрав Алтайского края показал, как раздевается врач, работающий с больными коронавирусом.
АМИТЕЛ 06:32
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией
В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости.
Новые Известия 02:00
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Автоновости дня 13:30
Общество
Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
Аноним приобрел частный остров Хорс у побережья Ирландии за шесть миллионов долларов, никогда не видя вживую свою покупку, сообщает CNN.
РИА Новости 19:36
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Общество
Эксперт объяснил, можно ли не платить взносы за капремонт
Россияне обязаны оплачивать взносы за капремонт дома, так как этого требует закон.
Политическая Экспертиза 22:53
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16