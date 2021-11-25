ФинмаркетМеждународные резервы РФ выросли за неделю на $0,1 млрдFINMARKET.RU - Международные резервы России на 19 ноября составили $626,3 млрд, сообщил Банк России.ФинмаркетПредыдущий рекорд был 12 ноября – 626,2 миллиарда долларов.Smotrim.ruМеждународные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.РИА НовостиМеждународные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАК&МRT на русскомREGNUMПодробнее о событииМеждународные резервы РФ выросли за неделю на $0,1 млрдФинмаркет08:28Объем международных резервов России вновь обновил исторический максимумВедомости09:16Международные резервы России обновили исторический максимум — $626,3 млрдКоммерсантъ08:32Международные резервы России достигли 626,3 миллиарда долларовРИА Новости10:37Международные резервы России за неделю выросли на $0,1 млрдТАСС08:21Международные резервы России обновили исторический максимумRT на русском08:08Банк России сообщил, что международные резервы России обновили исторический максимумПРАЙМ08:02Показать ещёОценить69Поделиться