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Международные резервы РФ выросли за неделю на $0,1 млрд

FINMARKET.RU - Международные резервы России на 19 ноября составили $626,3 млрд, сообщил Банк России.
Финмаркет
Предыдущий рекорд был 12 ноября – 626,2 миллиарда долларов.
Smotrim.ru
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
РИА Новости
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
РИА Новости

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Международные резервы РФ выросли за неделю на $0,1 млрд
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