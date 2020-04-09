Финансы
ТАССМеждународные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд
Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд. В новость были внесены изменения (16:17 мск) — передается с исправлением даты в лиде - 3 апреля.
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Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов
Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Футбол
Серлот может заменить Милика в «Наполи»
"Наполи" может приобрести форварда "Кристал Пэлас" Александра Серлота, выступающего на правах аренды за "Трабзонспор".
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Происшествия
Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан
Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе
Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Футбол
Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны
Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Хоккей
Назван новый состав совета директоров КХЛ
Стал известен новый состав совета директоров КХЛ, сообщается на сайте лиги.
Происшествия
Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать
Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Гаджеты
Глава OnePlus зашёл с козырей, опубликовав ночные фото, сделанные на OnePlus 8 Pro
Было опубликовано две фотографии в разрешении 12 Мп: первая сделана на OnePlus, а вторая — «на другой флагман» (какой именно — не указано).