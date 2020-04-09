Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд. В новость были внесены изменения (16:17 мск) — передается с исправлением даты в лиде - 3 апреля.

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Экономика ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.

Общество На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Общество «Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.

Общество Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Общество В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Политика Путин выступит с новым телеобращением Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).