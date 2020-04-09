Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд. В новость были внесены изменения (16:17 мск) — передается с исправлением даты в лиде - 3 апреля.
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Центробанк: международные резервы России выросли за две недели

Аргументы и Факты11:11

Международные резервы РФ восстановили 44% стоимости, потерянной из-за отрицательной переоценки активов в середине марта

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Просто собирать деньги и не рисковать

Комсомольская правдавчера в 12:30

Международные резервы России выросли на $9,4 млрд

Rambler News Service09:22

Международные резервы России выросли до $564,4 миллиарда

Вести.Ru09:07

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

ТАСС09:06

Международные резервы России за две недели выросли на $13,2 млрд

REGNUM09:22
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Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
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Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

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В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
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На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
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Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
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«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
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Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Серлот может заменить Милика в «Наполи»

"Наполи" может приобрести форварда "Кристал Пэлас" Александра Серлота, выступающего на правах аренды за "Трабзонспор".
Soccer.ru 14:23
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Вести.Ru 10:46
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru 09:12
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия вчера в 08:08
Общество

СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе

Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 13:35
Футбол

Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Спорт день за днем 14:28
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Армия и оружие

США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны

Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Discover24 13:28
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Хоккей

Назван новый состав совета директоров КХЛ

Стал известен новый состав совета директоров КХЛ, сообщается на сайте лиги.
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Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Гаджеты

Глава OnePlus зашёл с козырей, опубликовав ночные фото, сделанные на OnePlus 8 Pro

Было опубликовано две фотографии в разрешении 12 Мп: первая сделана на OnePlus, а вторая — «на другой флагман» (какой именно — не указано).
3DNews 06:37
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