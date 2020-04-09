Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд. В новость были внесены изменения (16:17 мск) — передается с исправлением даты в лиде - 3 апреля.
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Центробанк: международные резервы России выросли за две недели

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