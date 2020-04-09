Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд. В новость были внесены изменения (16:17 мск) — передается с исправлением даты в лиде - 3 апреля.

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

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Шоу-бизнес Инсайдеры: Меган покаялась перед Кейт из-за былого соперничества Маркл наконец поняла, что Миддлтон всего лишь хотела помочь ей освоиться в новом для нее кругу: «Она чувствует себя ужасно из-за испорченных отношений и соперничества, которое дошло до точки невозврата».

Общество Путин уволил главного следователя МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

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Общество Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.

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