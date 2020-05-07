Финансы
ФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю сократились на $2,5 млрд
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы снизились в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой На предыдущей неделе резервы выросли на $0,1 млрд.
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Комментарии
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Экономика
Экономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию
Банк Англии предупредил, что последствия пандемии коронавируса нового типа могут привести к крупнейшему экономическому спаду за более чем 300 лет.
Вестник Кавказа 07:53
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
В ближайшие пять дней в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Новый День 02:25
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Общество
98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Эскадра НАТО зашла в Баренцево море впервые с середины 80-х годов, напомнил bmpd.
Российская газета 05:26
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Случаи коронавируса верифицированы в 47 районах Нижегородской области
В 47 районах Нижегородской области по состоянию на 5 мая верифицированы случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
АПН - Нижний Новгород 05 мая в 11:42
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
РИА Новости 08:18
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02