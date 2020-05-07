Финансы

ФинмаркетФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю сократились на $2,5 млрд

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Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы снизились в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой На предыдущей неделе резервы выросли на $0,1 млрд.
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Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

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Международные резервы РФ за неделю сократились на $2,5 млрд

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Международные резервы РФ сократились на $2,5 млрд

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Международные резервы России сократились на $2,5 млрд

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