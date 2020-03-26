Финансы
ФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю упали на $29,8 млрд
По состоянию на 13 марта международные резервы равнялись $581 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $29,8 млрд, или 5,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы снизились под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.
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Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
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Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
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Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
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В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина
В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
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Общество
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Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
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Общество
Депутат Рады заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
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Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
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Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
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Село в Черниговской области Украины признали очагом вспышки коронавируса
Село Комаровка Борзянского района Черниговской области признали очагом вспышки коронавируса.