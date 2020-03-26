Финансы

ФинмаркетФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю упали на $29,8 млрд

По состоянию на 13 марта международные резервы равнялись $581 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $29,8 млрд, или 5,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы снизились под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.
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