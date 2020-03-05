Экономика
ФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю выросли на $6,9 млрд
По состоянию на 21 февраля международные резервы равнялись $563,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Армия и оружие
Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике
Россия увеличит боевые возможности войск в Арктике и усовершенствует контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой, говорится в Основах госполитики РФ в этом регионе до 2035 года.
Политика
Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Спорт
Этап Кубка мира в Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса
Марафонский этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Экономика
Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России
«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции
Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Политика
Скандальный законопроект «О труде» отозван из Верховной Рады
В связи со сменой правительства Украины, скандальный законопроект «О труде» отозван из Верховной Рады.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Кино
Сценарист «Чернобыля» и Нил Дракманн выпустят сериал по The Last of Us
По The Last of Us снимут сериал. К работе над ним привлечен создатель шоу «Чернобыль» Крэйг Мейзин и геймдиректор игры Нил Дракманн.
Хоккей
Илья Воробьев — о поражении «Металлурга»: «Матч до ошибки. Мы ее совершили»
Авто
В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%
Согласно прогнозу АЕБ, по итогам текущего года будет продано около 1,72 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. По данным АЕБ, в 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%. Прошедший год оказался труднее, чем думалось в его начале, говорил Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаемым, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.
Хоккей
Задоров заявил, что поддержал бы Панарина на выборах президента
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил уверенность в управленческих способностях нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.