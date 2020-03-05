Экономика

ФинмаркетФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю выросли на $6,9 млрд

По состоянию на 21 февраля международные резервы равнялись $563,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о международных резервах России

RT на русском08:06

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

ТАСС08:08

ЦБ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю на $6,9 млрд

Известия08:21

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

Московский Комсомолец08:31

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

REGNUM08:45

Международные резервы России выросли до $570 млрд

Rambler News Service08:09

Россия за неделю увеличила международные резервы почти на 7 млрд долларов

Экономика сегодня09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Lenta.ru 10:16
Политика

Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
ПолитРоссия 12:38
Армия и оружие

Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике

Россия увеличит боевые возможности войск в Арктике и усовершенствует контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой, говорится в Основах госполитики РФ в этом регионе до 2035 года.
РИА Новости 09:32
Политика

Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
РИА Новости 03 марта в 10:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Спорт

Этап Кубка мира в Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса

Марафонский этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Матч ТВ 13:16
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Происшествия

В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»

БрянскToday 12:23
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Экономика

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ.
Телеканал 360° 05:01
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

КМВ Новости 09:52
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Коммерсантъ 02:26
Общество

ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции

Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Газета.Ru 10:57
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Космос

Запуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли

Газета.Ru 07:35
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Политика

Скандальный законопроект «О труде» отозван из Верховной Рады

В связи со сменой правительства Украины, скандальный законопроект «О труде» отозван из Верховной Рады.
Солидарность 09:45
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Общество

Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
РБК 08:07
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Кино

Сценарист «Чернобыля» и Нил Дракманн выпустят сериал по The Last of Us

По The Last of Us снимут сериал. К работе над ним привлечен создатель шоу «Чернобыль» Крэйг Мейзин и геймдиректор игры Нил Дракманн.
CyberSport.ru 13:11
Хоккей

Илья Воробьев — о поражении «Металлурга»: «Матч до ошибки. Мы ее совершили»

Спорт-Экспресс 12:02
Музыка

Солист дуэта «Непара» выкупил песни и бренд группы за 10 тысяч рублей

OAnews 05:35
Авто

В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%

Согласно прогнозу АЕБ, по итогам текущего года будет продано около 1,72 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. По данным АЕБ, в 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%. Прошедший год оказался труднее, чем думалось в его начале, говорил Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаемым, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.
Ведомости 07:22
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Хоккей

Задоров заявил, что поддержал бы Панарина на выборах президента

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил уверенность в управленческих способностях нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
RT на русском 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное