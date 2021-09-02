Отмечается, что «ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов».
«Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
ЦБ в сценарии "финансового кризиса" ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном ЦБ.