МИД России призвал ввести эмбарго на поставку вооружений на Украину

«Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).