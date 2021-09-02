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Международные резервы РФ за неделю выросли на $20 млрд, обновили исторический максимум

Международные резервы РФ за неделю выросли на $20 млрд, составив $615,6 млрд, сообщил Банк России.
Finam.Ru
Отмечается, что «ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов».
RT на русском
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 28 мая — тогда международные резервы РФ составили 605,9 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума
Интерфакс09:26
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Международные резервы России за неделю выросли на $20 млрд
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Международные резервы России обновили исторический максимум
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Международные резервы России за неделю выросли на $20 млрд
Деловое.ТВ09:14
Международные резервы РФ за неделю выросли на $20 млрд, обновили исторический максимум
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Международные резервы РФ за неделю выросли на $20 млрд
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