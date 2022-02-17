ФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрдFINMARKET.RU - Международные резервы России на 11 февраля составили $639,6 млрд, сообщил Банк России.ФинмаркетПо данным на 4 февраля 2022 года, объем международных резервов Российской Федерации составлял $634,9 млн.ТАССРезервы увеличились на 0,7% главным образом в результате положительной переоценки, уточняет регулятор.ТАССМеждународные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВечерняя МоскваНовый ДеньПодробнее о событииМеждународные резервы России выросли за неделю на $4,7 млрдSmotrim.ru11:25Международные резервы РФ приблизились к историческому максимумуРоссийская газета08:19Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрдФинмаркет08:04Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрдТАСС08:17Международные резервы России вернулись к историческому максимумуREGNUM08:13Объём международных резервов РФ с 4 по 11 февраля увеличился на 0.7%АК&М08:18Международные резервы России выросли с 4 по 11 февраля на 0,7% и повторили исторический максимумПРАЙМ08:03Показать ещёОценить16Поделиться