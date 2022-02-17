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Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрд

FINMARKET.RU - Международные резервы России на 11 февраля составили $639,6 млрд, сообщил Банк России.
Финмаркет
По данным на 4 февраля 2022 года, объем международных резервов Российской Федерации составлял $634,9 млн.
ТАСС
Резервы увеличились на 0,7% главным образом в результате положительной переоценки, уточняет регулятор.
ТАСС
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
ПРАЙМ

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Международные резервы России выросли за неделю на $4,7 млрд
Smotrim.ru11:25
Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму
Российская газета08:19
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрд
Финмаркет08:04
Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрд
ТАСС08:17
Международные резервы России вернулись к историческому максимуму
REGNUM08:13
Объём международных резервов РФ с 4 по 11 февраля увеличился на 0.7%
АК&М08:18
Международные резервы России выросли с 4 по 11 февраля на 0,7% и повторили исторический максимум
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