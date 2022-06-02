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Международные резервы России на 27 мая выросли на 1,1% и составили $589,6 миллиарда

Международные резервы РФ с 20 по 27 мая выросли на 1,1% и составили 589,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
ПРАЙМ
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд.
Ведомости
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
ТАСС
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели санкции против ЦБ.
ТАСС

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Международные резервы России за неделю увеличились до $589,6 млрд
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Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,2 млрд
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Международные резервы России выросли до $589,6 миллиарда
Царьград09:07
Международные резервы России на 27 мая выросли на 1,1% и составили $589,6 миллиарда
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