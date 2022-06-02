Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.