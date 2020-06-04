Международные резервы РФ по данным на 29 мая текущего года уменьшились по сравнению с показателем на 22 мая на 0,2 процента (или на $1,4 млрд) и составили $563,9 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Банк России.

Международные резервы России сократились на $1,4 млрд за неделю

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