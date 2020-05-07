Финансы
Rambler News ServiceМеждународные резервы России сократились на $2,5 млрд
«Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 567,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,5 млрд долларов США, или на 0,4%», — говорится в сообщении.
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Комментарии
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06 мая в 04:55
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
Британская певица Адель, которая похудела на несколько десятков килограммов, удивила фанатов своим внешним видом.
Народные новости 06 мая в 14:00
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ГЛАС.RU вчера в 17:09
Политика
«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт
Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости 06 мая в 10:49
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом
Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM 06 мая в 00:56
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле
В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily вчера в 21:47
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости 06 мая в 08:41
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Общество
Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе
Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости вчера в 17:47
Армия и оружие
Минобороны: истребитель Су-57 получит новейший двигатель
Истребители пятого поколения Су-57 с новейшим двигателем начнут поступать на вооружение Военно-космических сил России с середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Газета.Ru 00:15
Киберспорт
Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»
Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
Cyber.sports.ru вчера в 16:10
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Армия и оружие
США обнаружили в КНДР новый объект для запусков баллистических ракет
Строительство в КНДР нового объекта, позволяющего осуществлять запуски межконтинентальных баллистических ракет, обнаружили эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), говорится в отчете организации, опубликованном 5 мая на официальном сайте.
ИА Красная Весна 06 мая в 02:21