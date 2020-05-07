Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceМеждународные резервы России сократились на $2,5 млрд

«Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 567,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,5 млрд долларов США, или на 0,4%», — говорится в сообщении.
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Международные резервы России сократились на $2,5 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:11

У России начали сокращаться международные резервы

Росбалтвчера в 09:57

Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

REGNUMвчера в 09:27

Международные резервы России сократились за неделю на 2,5 млрд долларов

Банки.рувчера в 10:02

Международные резервы России за неделю снизились на 0,4%

ПРАЙМвчера в 09:10

Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

ТАССвчера в 09:05

Международные резервы РФ за неделю сократились на $2,5 млрд

Финмаркетвчера в 09:04
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06 мая в 04:55
939
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
593
Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
125
Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

Британская певица Адель, которая похудела на несколько десятков килограммов, удивила фанатов своим внешним видом.
Народные новости 06 мая в 14:00
7
Хоккей

Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

ГЛАС.RU вчера в 17:09
Политика

«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт

Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
4
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
439
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,4K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,9K
Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости 06 мая в 10:49
7,9K
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
18
Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

РИА Новости вчера в 16:15
308
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM 06 мая в 00:56
444
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле

В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily вчера в 21:47
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
3
Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн вчера в 14:27
2
Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости 06 мая в 08:41
45
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
1,1K
Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:07
11
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
55
Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
20
Общество

Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе

Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Политика

Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости вчера в 17:47
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Армия и оружие

Минобороны: истребитель Су-57 получит новейший двигатель

Истребители пятого поколения Су-57 с новейшим двигателем начнут поступать на вооружение Военно-космических сил России с середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Газета.Ru 00:15
Киберспорт

Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
Cyber.sports.ru вчера в 16:10
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
9
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
60
Армия и оружие

США обнаружили в КНДР новый объект для запусков баллистических ракет

Строительство в КНДР нового объекта, позволяющего осуществлять запуски межконтинентальных баллистических ракет, обнаружили эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), говорится в отчете организации, опубликованном 5 мая на официальном сайте.
ИА Красная Весна 06 мая в 02:21
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