Финансы
СаминвесторМеждународные резервы РФ сократились на $2,5 млрд
Сегодня, 7 мая 2020 года, стало известно, что золотовалютные резервы Центробанка РФ за неделю с 23 апреля по 1 мая текущего года сократились на $2,5 млрд или на 0,4%, до $569,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Общество
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Информационный центр Правительства Москвы 09:57
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По словам немецкого парламентария, все зависит от государственных властей РФ, захотят ли они "пожать протянутую руку".
ПолитРоссия 09:05
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Раскрыт план открытия туристического сезона в Сочи
Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:21
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Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой в группу Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на уход своей воспитанницы Александры Трусовой .
Sport.ru вчера в 12:59
Наука
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
Как показали первые итоги исследований, антитела были способны остановить заражение коронавирусом клеток человека.
Капитал страны 04:34
Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
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ТАСС 06:09
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток вчера в 10:01
Происшествия
Экс-гендиректор Wikimart получил условный срок по делу о хищении
Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Коммерсантъ 05:59
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Общество
Голикова поручила разобраться с проблемой домашнего насилия
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила пяти министерства и Роспечати рассмотреть обращение депутатов по проблеме домашнего насилия.
РЕН ТВ 10:09
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой
Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02