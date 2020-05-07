Финансы

СаминвесторСаминвесторМеждународные резервы РФ сократились на $2,5 млрд

Сегодня, 7 мая 2020 года, стало известно, что золотовалютные резервы Центробанка РФ за неделю с 23 апреля по 1 мая текущего года сократились на $2,5 млрд или на 0,4%, до $569,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Международные резервы России сократились за неделю на 2,5 млрд долларов

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