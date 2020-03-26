Финансы
Ruposters.ruМеждународные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю
Банк России сообщил о снижении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов США.
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Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Шоу-бизнес
Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Программу запустили после 4-летнего перерыва. Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Общество
Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде
Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 1036
Общее количество заболевших новым типом коронавируса (COVID-19) в России за минувшие сутки выросло до 1036.
Наука
В США разработали активный голеностопный экзоскелет
Специалисты Стэндфордского университета провели первые испытания голеностопного экзоскелета, который позволит снизить нагрузку на ноги при ходьбе и беге и научит человека преодолевать большие расстояния без автомобиля.
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Политика
В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса
Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Здоровье
Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек
Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Происшествия
В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса
Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
Общество
Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы
Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж
Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авто
Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля
Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Космос
SpaceX ускоряет производство корабля для полетов на Луну и Марс
Проект Starship Mars состоит из космического корабля высотой 50 метров под названием «Starship», который способен перевозить до 100 человек.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми
Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
Общество
В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей
За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Здоровье
Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце
Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
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