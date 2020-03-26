Финансы

Ruposters.ruRuposters.ruМеждународные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Банк России сообщил о снижении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов США.
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Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

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Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

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В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русскомвчера в 09:30

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Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

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Международные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

REGNUMвчера в 09:13

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Рувчера в 09:53
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

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Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:29
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Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны

Программу запустили после 4-летнего перерыва. Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
РБК 06:37
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
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Общество

Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде

Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
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Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
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Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 1036

Общее количество заболевших новым типом коронавируса (COVID-19) в России за минувшие сутки выросло до 1036.
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В США разработали активный голеностопный экзоскелет

Специалисты Стэндфордского университета провели первые испытания голеностопного экзоскелета, который позволит снизить нагрузку на ноги при ходьбе и беге и научит человека преодолевать большие расстояния без автомобиля.
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
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В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса

Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Газета.Ru 06:45
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Учреждения здравоохранения Ивановской области готовы развернуть еще более 1100 инфекционных коек

Главный врач родильного дома №4 Любовь Хажмурзаева рассказала, что к ним из ГКБ №1 переведены 15 пациентов, у всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию.
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Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
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В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
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Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы

Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
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Общество

В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса

В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
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Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
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Общество

Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж

Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Авто

Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
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Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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SpaceX ускоряет производство корабля для полетов на Луну и Марс

Проект Starship Mars состоит из космического корабля высотой 50 метров под названием «Starship», который способен перевозить до 100 человек.
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Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми

Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
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В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
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Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце

Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
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Call of Duty: Warzone обновится не так быстро, как хотели геймеры

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