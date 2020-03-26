Финансы
Ruposters.ruМеждународные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю
Банк России сообщил о снижении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов США.
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса. С инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Общество
Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт
Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву
Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Политика
«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС
26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Политика
На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Технологии
Удаленный рабочий стол может быть небезопасен
Эксперты проверили актуальные киберугрозы и выявили, что в России число сетевых узлов, доступных по протоколу удаленного рабочего стола, составило более 112 тысяч.
Политика
Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что для победы над коронавирусом в стране может понадобиться менее трёх месяцев, сообщает 26 марта РБК.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Футбол
Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать»
В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.
Экономика
Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков
Напомним, 25 марта президент в телеобращении предложил ввести налог в 13% на процентные доходы от вкладов выше 1 млн рублей.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.