Банк России сообщил о снижении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов США.

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

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