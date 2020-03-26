Финансы

Ruposters.ruRuposters.ruМеждународные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Банк России сообщил о снижении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов США.
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Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15

Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

News.ru26 марта в 09:59

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру26 марта в 09:53

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18
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Комментарии

Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса. С инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
Деловой квадрат вчера в 03:13
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 26 марта в 08:45
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 26 марта в 09:51
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
RT на русском 03:39
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
WomanHit.ru вчера в 11:11
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Профиль вчера в 05:42
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Технологии

Удаленный рабочий стол может быть небезопасен

Эксперты проверили актуальные киберугрозы и выявили, что в России число сетевых узлов, доступных по протоколу удаленного рабочего стола, составило более 112 тысяч.
Пятый канал 04:10
Политика

Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что для победы над коронавирусом в стране может понадобиться менее трёх месяцев, сообщает 26 марта РБК.
Чита.Ру 26 марта в 09:51
Игры

Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Ридус вчера в 16:26
Футбол

Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.
Bobsoccer вчера в 06:30
Экономика

Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков

Напомним, 25 марта президент в телеобращении предложил ввести налог в 13% на процентные доходы от вкладов выше 1 млн рублей.
Русская Планета вчера в 05:03
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс вчера в 13:31
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Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Live24 вчера в 03:13
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
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